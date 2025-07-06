Песьяков анонсировал главного конкурента «Зенита» в гонке за золото

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о шансах «Динамо» побороться за чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Он считает, что новому клубу Валерия Карпина понадобится время, чтобы составить конкуренцию «Зениту».

Песьяков отметил, что «Динамо» не сможет стать главным соперником «Зенита» в борьбе за золото сразу, но через год это вполне возможно. По его мнению, в «Динамо» много людей, знакомых с работой Карпина, включая Осипенко, Глебова и игроков сборной, однако команде все равно нужен «годик».

«В будущем, не знаю. Но через год, я думаю, точно. Да, понадобится время. В «Динамо» много людей, которые знают, как Карпин работает: Осипенко, Глебов, ребята из сборной – они знакомы. Но мне почему-то кажется, что годик нужен», – сказал Песьяков.

В минувшем сезоне «Динамо» заняло 5 место в таблице чемпионата России, отстав от «Краснодара», ставшего чемпионом, на 11 очков.