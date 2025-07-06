«Спартак» отклонил 15 млн евро за Угальде: ожидаются новые переговоры

Московский «Спартак» отклонил первое предложение нидерландского «Фейеноорда» о трансфере нападающего Манфреда Угальде. Предложение роттердамского клуба составило 15 млн евро.

Футболист и его окружение заинтересованы в возвращении в европейский футбол. Новый раунд переговоров ожидается в течение ближайших 48 часов. Вопрос личных условий контракта с игроком не станет проблемой. К Угальде также проявляют интерес и другие клубы.