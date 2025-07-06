Хоккеист Ковальчук описал Станковича одним прилагательным

Бывший хоккеист московского «Спартака» и сборной России Илья Ковальчук высказался о главном тренере футбольного «Спартака» Деяне Станковиче. Ковальчук поделился впечатлениями от знакомства с ним и оценил атмосферу в команде.

«Как оцениваю игру футбольного «Спартака» в прошедшем сезоне? До перерыва казалось, что команда будет бороться за чемпионство. Крутой тренер. Мне удалось поиграть на десятилетии «Лукойл Арены». Классная атмосфера была. Мы со Станковичем познакомились, но у меня было ощущение, что я его знаю уже 20 лет. Видел, как ребята между собой общаются. И русские пацаны, и иностранцы. Поэтому создать эту атмосферу – это очень важно. Были и классные подписания тоже. Новый сезон – новые возможности. Дай Бог, чтобы они в этом году достойно выступили».