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  • Кушанашвили прокомментировал драку Смолова в «Кофемании»: «Что он делал в кафе во время, когда все занимаются сексом?»

Кушанашвили прокомментировал драку Смолова в «Кофемании»: «Что он делал в кафе во время, когда все занимаются сексом?»

6 июля, 12:07
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Журналист, блогер Отар Кушанашвили высказался о драке с участием Федора Смолова в «Кофемании».

«Когда мне предъявляют претензии, что я бедокурил в своей юности, которая уже покрыта сединой, я отвечаю так: «Мне тогда было 20 с хвостиком». Когда человеку глубоко за 30 лет, сколько бы алкоголя он не употребил – что отдельная статья, по которой можно предъявить...Из того светлого парня, которого лично я знал, превращается в дебила...Чем бы ни было обусловлено распускание рук, это разочарование, которое бьет мне ножом в сердце. Я знаю Смолова как светлейшего и добрейшего парня! Вот, что делает ослиная моча, которую пьют наши футболисты и превращаются в свиней. Я не хочу знать подробностей, что случилось и как. Ни в коем разе, никто из них не имеет право распускать руки.

Что делал новоиспеченный отец в 7:30 в кафе, в котором все занимаются сексом? Что он там делал в 7:30 утра? Праздновал чемпионство «Краснодара»? Прошел шестой год уже! Чемпионство «Краснодара» проплатил я! Давайте начнем с этого. Сергей Галицкий мне должен! Что должен? Денег! Что может быть мне должен Галицкий?! Я не понимаю этих историй! Ему 35 лет! Какие могут быть драки? 2025-й год!» – сказал Кушанашвили.

  • Инцидент со Смоловым произошел 28 мая.
  • По данным телеграм-канала Sport Baza, Смолов компенсировал ущерб пострадавшему от него в драке.
  • Федор сейчас без клуба.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
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FWSPM
1751809345
что делал что делал похмелялся
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