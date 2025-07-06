Мор похвалил «Динамо» за трансфер Сергеева

Бывший спартаковец Эдуард Мор прокомментировал трансфер нападающего Ивана Сергеева в «Динамо».

«Динамо» усилилось подписанием Сергеева. Учитывая, что Тюкавин восстановится только к осени, а ему ещe набирать форму, нападающий такого плана «Динамо» просто необходим. Это очень хорошее приобретение. Для самого Сергеева это возможность побороться за медали и чемпионство», – сказал Мор.