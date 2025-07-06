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Сергеев – после трансфера в «Динамо»: «Выиграем РПЛ»

6 июля, 10:45
6

Новичок «Динамо» Иван Сергеев прокомментировал свой трансфер в команду.

«Впечатления и эмоции самые отличные и позитивные. Необычное представление было на игре с «Партизаном». Всe нравится, сейчас потихоньку буду вливаться и в коллектив, и в тренировочный процесс. Многих ребят знаю по сборной. В «Динамо» всегда отличный коллектив, с этим проблем не будет. Будем решать цели и задачи на сезон.

Очень приятно, когда болельщики начали скандировать и аплодировать. Первый раз получилось такое представление. Хочу пожелать болельщикам, чтобы они нас поддерживали всегда на каждой игре при любом результате. Мы будем стараться побеждать, забивать много голов. «Динамо» – именитый клуб, давно не было трофеев у команды.

От себя хочу сказать, что буду приносить пользу как в тренировочном процессе, так и на игре буду стараться забивать. Самое главное, чтобы команда побеждала. Вместе мы сможем победить и в чемпионате, и в Кубке России», – сказал в интервью клубной пресс-службе.

  • Сергеев перешел из «Крыльев Советов» за 3,76 миллиона евро (350 миллионов рублей).
  • Контракт с ним заключен до 2028 года.
  • «Динамо» в июне возглавил Валерий Карпин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Сергеев Иван
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Комментарии (6)
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СильныйМозг
1751788302
Вафлометр то зашкаливает.
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Cleaner
1751790814
У Динамовцев ПОЛУВЕКОВАЯ ТРАДИЦИЯ - обещать болельщикам чемпионство, а потом обкакиваться...)))
Ответить
Прокс
1751791615
Кубок Матч ТВ если только!!
Ответить
FCSpartakM
1751795580
Ване больше не наливать
Ответить
Цугундeр
1751801171
Ванечка никогда не слыл словоохотливым. Что за шнягу прогнали мусара?
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Oldtrafford83
1751865440
да да, так же как в последнем туре вы собирались разносить Краснодар, сразу видно Ваня истинный Динамовец, любит пуха накинуть))
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