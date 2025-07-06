Песьяков – об отказе Комличенко «Спартаку»: «Вне «Спартака» спокойнее жить»

Экс-вратарь «Спартака» Сергей Песьяков прокомментировал отказ форварда Николая Комличенко «Спартаку».

– Комличенко – в «Локомотиве». Известно, что на него ещe претендовал «Спартак» и были звонки от Деяна Станковича. Удивлeн выбором Николая?

– Прежде всего здесь выбор футболиста. Понятное дело, что «Спартак» – народная команда, очень пристальное внимание и так далее. Не знаю, насколько Коля выбирал. Опять же, из разряда, как у Осипенко: наверное, более, так скажем, знаком и больше шансов играть. Играть постоянно. Я и с Колей, и с Максимом разговаривал. Мне кажется, что там был более индивидуальный выбор самих футболистов.

– Получается, что не хотят идти в «Спартак»?

– Не знаю. Как будто бы спокойнее жить (смеeтся). Мы можем только гадать. Николай может сам на это ответить. При возможности спросишь у него.