Жена Смолова детально и честно прокомментировала скандал с мужем

Карина Истомина, жена нападающего Федора Смолова, прокомментировала инцидент с участием мужа. Он подрался в «Кофемании».

Инцидент со Смоловым произошел 28 мая.

По данным телеграм-канала Sport Baza, Смолов компенсировал ущерб пострадавшему от него в драке.

Федор сейчас без клуба.

«Хочу прокомментировать ситуацию, которая произошла с моим мужем, Фeдором Смоловым.

Драки – абсолютно неприемлемы!

И поверьте – мой муж это знает как никто другой и очень сожалеет о случившемся. Он подвергался систематическому буллингу в интернете и в реальной жизни на протяжении многих лет. Люди считают нормальным сказать ему колкость в спину, припомнить пенальти или бросить оскорбления в лицо, не ожидая никакой ответной реакции;

Требуется очень много ресурса, чтобы справляться с последствиями травли за годы карьеры. По себе могу сказать, регулярно читать про себя гадости очень тяжело. Ты терпишь, но обязан молчать. В какой-то момент самоконтроль может не сработать. Я не оправдываю, а объясняю, почему такое может случиться.

Он никогда не был агрессивен к своей семье и окружающим. Эта ситуация была ошибкой, которую Фeдор хотел исправить, но столкнулся с вымогательством.

В течение месяца мы вели переговоры с потерпевшей стороной. Пишу «мы», потому что все решения мы с мужем принимали вместе.

Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию.

Однако, в дальнейшем сумма запрашивалась все больше и больше и кто знает, какой была бы следующая.

Мы поняли, что примирение сторон невозможно, и отказались от сомнительных условий.

Они шантажировали нас на протяжении месяца. Это была череда звонков от людей, не имевших отношения к делу, но которые обещали во всем разобраться. Когда мы говорили, что будем действовать в рамках закона, они начинали угрожать. Мне было очень страшно.

Когда мы отказались платить, видео «слили» в интернет.

Этот случай эмоциональной дисрегуляции мой муж прорабатывает в терапии. Для него этот поступок – так же глуп и бессмысленен, как и для всех вас.

Что до меня – признавая эти действия недопустимыми, я все равно никогда не отрекусь от своего мужа . Я была рядом весь месяц раскаяния и шантажа, буду рядом и сейчас. И всегда», – написала Истомина.