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  • Жена Смолова детально и честно прокомментировала скандал с мужем

Жена Смолова детально и честно прокомментировала скандал с мужем

5 июля, 23:52
9

Карина Истомина, жена нападающего Федора Смолова, прокомментировала инцидент с участием мужа. Он подрался в «Кофемании».

  • Инцидент со Смоловым произошел 28 мая.
  • По данным телеграм-канала Sport Baza, Смолов компенсировал ущерб пострадавшему от него в драке.
  • Федор сейчас без клуба.

«Хочу прокомментировать ситуацию, которая произошла с моим мужем, Фeдором Смоловым.

Драки – абсолютно неприемлемы!

И поверьте – мой муж это знает как никто другой и очень сожалеет о случившемся. Он подвергался систематическому буллингу в интернете и в реальной жизни на протяжении многих лет. Люди считают нормальным сказать ему колкость в спину, припомнить пенальти или бросить оскорбления в лицо, не ожидая никакой ответной реакции;

Требуется очень много ресурса, чтобы справляться с последствиями травли за годы карьеры. По себе могу сказать, регулярно читать про себя гадости очень тяжело. Ты терпишь, но обязан молчать. В какой-то момент самоконтроль может не сработать. Я не оправдываю, а объясняю, почему такое может случиться.

Он никогда не был агрессивен к своей семье и окружающим. Эта ситуация была ошибкой, которую Фeдор хотел исправить, но столкнулся с вымогательством.

В течение месяца мы вели переговоры с потерпевшей стороной. Пишу «мы», потому что все решения мы с мужем принимали вместе.

Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию.

Однако, в дальнейшем сумма запрашивалась все больше и больше и кто знает, какой была бы следующая.

Мы поняли, что примирение сторон невозможно, и отказались от сомнительных условий.

Они шантажировали нас на протяжении месяца. Это была череда звонков от людей, не имевших отношения к делу, но которые обещали во всем разобраться. Когда мы говорили, что будем действовать в рамках закона, они начинали угрожать. Мне было очень страшно.

Когда мы отказались платить, видео «слили» в интернет.

Этот случай эмоциональной дисрегуляции мой муж прорабатывает в терапии. Для него этот поступок – так же глуп и бессмысленен, как и для всех вас.

Что до меня – признавая эти действия недопустимыми, я все равно никогда не отрекусь от своего мужа . Я была рядом весь месяц раскаяния и шантажа, буду рядом и сейчас. И всегда», – написала Истомина.

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Источник: телеграм-канал Карины Истоминой
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
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Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Этот чудный мир
1751750127
Когда мы отказались платить, видео «слили» в интернет.------------ Похоже на историю Дзюбы, когда он отказался платить, видео «слили» в интернет. Но там у Дзюбы типа позорное видео было. А здесь то что...Ну дал Федя по рогам двум зажравшимся.Они его шантажировать начали.Правильно что отказался платить.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1751754682
Послали бы вообще на фиг,сказали бы,что это ИИ сгенерировал,а нас там не было.Ведь,как я понимаю,полиция не была вызвана?)))
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boris63
1751777750
Бомба оставьте вы уже Смолова в покое, кому он нахер интересен. Давайте о футболе.
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ScarlettOgusania
1751780392
в этой Кофемании на Никитской пора уже фан-айди вводить...) поддерживаю Истомину...
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Skull_Boy
1751781062
Тебе уж точно молчать надо
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Artemka444
1751785971
Бредятина
Ответить
Taps
1751788217
Опять жёлтая пресса ! Пусть баба щи варит ...
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Врундель
1751788660
Детально и честно...предыдущая статья Душераздирающие фото похорон...бомбардир больше напоминает журналы 00х,главное придумать мощный заголовок)))
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ScarlettOgusania
1751794983
Ко (Коко) фе (Федя) ма (Мамаев) ния..!)) все зашли на Никитской...
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