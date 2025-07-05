Форвард Федор Смолов пошел в юридическую атаку на тех, кто вымогал у него деньги за непубликацию видео с дракой в «Кофемании».
«Смолов подал заявление о вымогательстве 20 миллионов рублей + мошенничестве: соответствующие бумаги Федор передал полиции в субботу вечером.
Речь идет о 163-й статье «Вымогательство» и 159-й «Мошенничество» (а именно покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Смолов подтвердил мне факт подачи заявления», – написал инсайдер Иван Карпов.
- Инцидент со Смоловым произошел 28 мая.
- По данным телеграм-канала Sport Baza, Смолов компенсировал ущерб пострадавшему от него в драке.
- В октябре 2018 года Мамаев вместе с нападающим Александром Кокориным избили чиновника Минпромторга в «Кофемании», а за несколько часов до этого нанесли на стоянке телесные повреждения персональному водителю сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова