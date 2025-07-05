Форвард Федор Смолов пошел в юридическую атаку на тех, кто вымогал у него деньги за непубликацию видео с дракой в «Кофемании».

«Смолов подал заявление о вымогательстве 20 миллионов рублей + мошенничестве: соответствующие бумаги Федор передал полиции в субботу вечером.

Речь идет о 163-й статье «Вымогательство» и 159-й «Мошенничество» (а именно покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Смолов подтвердил мне факт подачи заявления», – написал инсайдер Иван Карпов.