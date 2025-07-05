Лунев – о драке Смолова: «Если человек позволил себе непозволительное, Федя отреагировал, это разве плохо?»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев прокомментировал драку с участием Федора Смолова в «Кофемании».

– У футболистов из-за подобных историй с драками появился скандальный образ. Это стереотип?

– Почему скандальный? Разные ситуации с жизни бывают. Если ситуация выводит тебя на такие действия, что нужно сделать? Да, понятно, что ты должен быть примером, но отстаивать свою честь тоже важно. Люди не могут вытирать об тебя ноги. Но не знаю деталей произошедшего. Не могу судить, поступил ли он правильно. Сколько драк происходят постоянно? Но это же так не освещается.

– В этой ситуации, кажется, не нужно делить людей по профессиям.

– Футболист и публичная личность – так или иначе пример. Он должен быть хорошим. Наверное, это не очень хороший пример или даже плохой. Но мы не знаем деталей. Если переведут по губам, что человек сказал... Если человек позволил себе непозволительное, и Федя, таким образом, отреагировал, это разве плохо?

– Возможно, многие на его месте поступили бы также.

– Мы же не знаем деталей. Можно сказать такие вещи, за которые...

– Про семью, например.

– В первую очередь, да. Если касательно тебя, скажешь криворукий, дровосек, окей...