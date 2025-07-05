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Смородская допустила отставку Станковича в начале сезона

5 июля, 21:24
12

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о Деяне Станковиче. Сербский специалист возглавляет «Спартак».

Смородская считает, что продление контракта не дает гарантий его долгой работы.

«Продление контракта со Станковичем не дает никаких гарантий, что он проработает в клубе до 2027 года. В «Спартаке» быстро расстаются с тренерами. И Станкович может стать одним из первых специалистов, кого отправят в отставку в новом сезоне РПЛ. Если результаты будут плохие, то это возможно», – сказала Смородская.

  • Руководство «Спартака» ранее выразило доверие главному тренеру, продлив с ним контракт до лета 2027 года.
  • Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. В 1-м туре РПЛ-2025/26
  • «Спартак» сыграет дома против «Динамо» (Махачкала) 19 июля на «Лукойл Арене».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Смородская Ольга
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Комментарии (12)
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fakeid
1751740257
стало очень стыдно за спартаг)
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VVM1964
1751745181
Её мнение - последнее из тех чьё было бы интересно !...
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Plyash
1751748071
Оленька,у тебя,похоже,месячные начались.Береги себя.
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subbotaspartak
1751780828
Если результаты будут плохие, то это возможно», – сказала Смородская. ---- Донести глубокую мысль до всех клубов РПЛ, первой лиги и КХЛ!!!!
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Прокс
1751782213
Это и произойдет,как и вылет в Пердив Недоклуба!!
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ПалкоВводецъ007
1751782685
Пора антинародным на очищение в Пердив пока ещё есть у них болельщики меньшИнства. Гыгыгы
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andr45
1751783521
СМОРОДСКАЯ «В «Спартаке» быстро расстаются с тренерами» А вот «ЛОКОМОТИВ» образец бережного отношения к тренерам))) Например, Долматов был на посту Главного тренера 1,5 месяца, Черевченко - 4,8 месяца, Красножан - 5,8 месяца, Эштреков - 8,2 месяца, Муслин - 10,4 месяца и т.д. Всего, начиная с 2004 г., в «ЛОКОМОТИВЕ» сменилось всего-то 22 тренера)
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