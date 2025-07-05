Смородская допустила отставку Станковича в начале сезона

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о Деяне Станковиче. Сербский специалист возглавляет «Спартак».

Смородская считает, что продление контракта не дает гарантий его долгой работы.

«Продление контракта со Станковичем не дает никаких гарантий, что он проработает в клубе до 2027 года. В «Спартаке» быстро расстаются с тренерами. И Станкович может стать одним из первых специалистов, кого отправят в отставку в новом сезоне РПЛ. Если результаты будут плохие, то это возможно», – сказала Смородская.