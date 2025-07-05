Смородская допустила отставку Станковича в начале сезона

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о Деяне Станковиче. Сербский специалист возглавляет «Спартак».
Смородская считает, что продление контракта не дает гарантий его долгой работы.
«Продление контракта со Станковичем не дает никаких гарантий, что он проработает в клубе до 2027 года. В «Спартаке» быстро расстаются с тренерами. И Станкович может стать одним из первых специалистов, кого отправят в отставку в новом сезоне РПЛ. Если результаты будут плохие, то это возможно», – сказала Смородская.
- Руководство «Спартака» ранее выразило доверие главному тренеру, продлив с ним контракт до лета 2027 года.
- Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. В 1-м туре РПЛ-2025/26
- «Спартак» сыграет дома против «Динамо» (Махачкала) 19 июля на «Лукойл Арене».
Источник: «РБ Спорт»