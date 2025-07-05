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Мамаев выразил поддержку Смолову

5 июля, 18:27
3

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев прокомментировал ситуацию со своим другом форвардом Федором Смоловым, который подрался в «Кофемании».

– Многие осуждают поступок Смолова.

– Федя – друг нашей семьи, партнер по бизнесу, крестный отец моего сына. В этой ситуации хочу только поддержать его. Дружба – это не только когда все прекрасно, но и ситуации, когда человек попадает в беду. И всегда нужно быть рядом.

Также хочу призвать людей к тому, чтобы Федора не судили и не осуждали за этот поступок. Попробуйте поставить своего сына, мужа или отца на его место и задайте себе вопрос: всегда ли человек может сдержаться? Федя – умный и образованный парень. Он сразу же принес извинения.

– Вы семь лет назад тоже принесли извинения. Но были наказаны по всей строгости.

Не думаю, что историю Феди нужно раздувать. От нашей семьи могу выразить только слова полной поддержки. Надеюсь, что этот инцидент разрешится в нормальном русле, а не так, как это было у нас [с Александром Кокориным].

  • Инцидент со Смоловым произошел 28 мая.
  • По данным телеграм-канала Sport Baza, Смолов компенсировал ущерб пострадавшему от него в драке.
  • В октябре 2018 года Мамаев вместе с нападающим Александром Кокориным избили чиновника Минпромторга в «Кофемании», а за несколько часов до этого нанесли на стоянке телесные повреждения персональному водителю сотрудницы «Первого канала».
  • Вскоре футболистов арестовали и приговорили к лишению свободы. Оба были условно-досрочно освобождены в сентябре 2019-го.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел Смолов Федор
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Комментарии (3)
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Грузчик
1751731462
Мамай сказал.Ждем Коку.
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Taps
1751735678
Предложил попробовать нары ?
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Блямба
1751736755
Синерукая семья. Партак на партаке и партаком погоняет.
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