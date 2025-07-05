Валуев прокомментировал драку Смолова в «Кофемании»

Бывший боксер Николай Валуев отреагировал на драку с участием Федора Смолова в «Кофемании».

У Смолова вымогали деньги за непубликацию видео с дракой.

Инцидент произошел 28 мая.

Смолову уголовное преследование не грозит.

«Почему некоторые футболисты склонны к размахиванию кулаками в общественных местах? Футболисты просто чаще на слуху, отсюда и обсуждение. Другие тоже машут, но их не обсуждают в силу неизвестности. Никому не позволено этого делать.

Хочется? Вон ринг, татами, ковер – вперед», – сказал Смолов.