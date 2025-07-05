Реакция Мамаева на драку Смолова в «Кофемании»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о драке с участием Федора Смолова в «Кофемании».

У Смолова вымогали деньги за непубликацию видео с дракой.

Инцидент произошел 28 мая.

Смолову уголовное преследование не грозит.

– Как узнали о драке Федора Смолова в «Кофемании»?

– Я буквально вчера встречался с Федором. Он мне подробно все рассказал и показал. Конечно, любой публичный человек, коими многие спортсмены являются, должен контролировать свои эмоции и сдерживаться. Но давайте в этой ситуации мы отделим Федю-футболиста и посмотрим на него с другой стороны. Он является сыном, мужем, отцом.

Да, в определенный момент Федор не сдержался на услышанное оскорбление в свой адрес. Смолов мне лично вчера рассказал, что принес извинения людям, с которыми произошел инцидент. Также Федя подвергся шантажу – у него пытались вымогать деньги. Понятно, что нужно было сдержаться и развернуться, но мы все – мужчины. К сожалению, бывают порывы, когда разум несовместим с хладнокровием, когда слышишь оскорбления в свой адрес.