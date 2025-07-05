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Реакция Мамаева на драку Смолова в «Кофемании»

5 июля, 15:45
7

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о драке с участием Федора Смолова в «Кофемании».

  • У Смолова вымогали деньги за непубликацию видео с дракой.
  • Инцидент произошел 28 мая.
  • Смолову уголовное преследование не грозит.

– Как узнали о драке Федора Смолова в «Кофемании»?

– Я буквально вчера встречался с Федором. Он мне подробно все рассказал и показал. Конечно, любой публичный человек, коими многие спортсмены являются, должен контролировать свои эмоции и сдерживаться. Но давайте в этой ситуации мы отделим Федю-футболиста и посмотрим на него с другой стороны. Он является сыном, мужем, отцом.

Да, в определенный момент Федор не сдержался на услышанное оскорбление в свой адрес. Смолов мне лично вчера рассказал, что принес извинения людям, с которыми произошел инцидент. Также Федя подвергся шантажу – у него пытались вымогать деньги. Понятно, что нужно было сдержаться и развернуться, но мы все – мужчины. К сожалению, бывают порывы, когда разум несовместим с хладнокровием, когда слышишь оскорбления в свой адрес.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел Смолов Федор
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Комментарии (7)
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fakeid
1751720220
мамаев ему рассказал, как правильно заходить в хату?
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Loko_Roma
1751723442
У Феди будет шанс выиграть Кубок Шныря
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TOMSON
1751727448
Он сам спровоцировал, а когда услышал «отвали» счел это оскорблением. Давайте действительно отделять Федю от футболиста и судить, как Федю… А то он уже улетел куда-то на всякий и через адвокатов говорит.
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DOCTOR PENALTY
1751746195
"К сожалению, бывают порывы, когда разум несовместим с хладнокровием"..., ввиду отсутствия разума. ) """"
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