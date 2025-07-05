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  • Драка Смолова началась с предложения выпить за чемпионство «Краснодара»

Драка Смолова началась с предложения выпить за чемпионство «Краснодара»

5 июля, 15:28
8

Футболист Федор Смолов оказался в центре конфликта в московском кафе «Кофемания» 28 мая. Инцидент произошел на Большой Никитской улице.

Конфликт начался после того, как Смолов предложил посетителям выпить за победу своей команды. Мужчины, совладелец компании «Подъем групп» и его сотрудник из челябинского филиала, отказались. Отказ разозлил Смолова, и он начал провоцировать конфликт, предложив выйти на улицу. Бизнесмен отказался, и тогда Смолов применил кулаки. Сотрудник из Челябинска получил медицинское заключение о сломанной челюсти.

После инцидента к пострадавшему приходила группа людей с просьбой забрать заявление из полиции.

  • У Смолова вымогали деньги за непубликацию видео с дракой.
  • Инцидент произошел 28 мая.
  • Смолову уголовное преследование не грозит.

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Источник: «МК»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
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Комментарии (8)
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Spinosssa-34-google
1751719227
То есть как головка не грозит? Сломанная челюсть-это не нанесение телесных уж не знаю какой тяжести?
Ответить
СильныйМозг
1751719669
Я видел смотрел, если таким ударом можно сломать челюсть, то номэд человек.
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fakeid
1751720136
вот если кто подошёл бы с предложением выпить за спартаг - то сразу в рыло ему!
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Грузчик
1751724263
Андрей Попелуха, участник драки с футболистом Федором Смоловым в Москве, рассказал РЕН ТВ о причинах конфликта. По словам Попелухи, драка началась после предложения футболиста оплатить им счет. «Произошло недопонимание. У меня претензий нет. [Смолов] извинился как мужчина. Все мы выросли на улице 90-х, где все это принимали. Мне были важнее морально-этические нормы», — рассказал Попелуха.Он добавил, что извинения от Смолова были переданы через адвоката футболиста.
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andrei-sarap-yandex
1751728764
АРБИТРЫ ПОМОГАЛИ КРАСНОДАРУ в чемпионстве и ничего сходило.....отмажет ГАЛИЦКИЙ ФЕДЮ.....это же не ЗЕНИТ который не вступился с ДЗЮБОЙ за КОКОРИНА
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alefreddy
1751738666
дебошир однако.Есть пример Кокоша+Мамаев
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