Драка Смолова началась с предложения выпить за чемпионство «Краснодара»

Футболист Федор Смолов оказался в центре конфликта в московском кафе «Кофемания» 28 мая. Инцидент произошел на Большой Никитской улице.
Конфликт начался после того, как Смолов предложил посетителям выпить за победу своей команды. Мужчины, совладелец компании «Подъем групп» и его сотрудник из челябинского филиала, отказались. Отказ разозлил Смолова, и он начал провоцировать конфликт, предложив выйти на улицу. Бизнесмен отказался, и тогда Смолов применил кулаки. Сотрудник из Челябинска получил медицинское заключение о сломанной челюсти.
После инцидента к пострадавшему приходила группа людей с просьбой забрать заявление из полиции.
- У Смолова вымогали деньги за непубликацию видео с дракой.
- Инцидент произошел 28 мая.
- Смолову уголовное преследование не грозит.
Источник: «МК»