Участник драки со Смоловым: «Побуянили, Федор извинился, все хорошо»

Бизнесмен Андрей Попелуха высказался о драке с участием Федора Смолова. Она состоялась в «Кофемании».

У Смолова вымогали деньги за непубликацию видео с дракой.

Инцидент произошел 28 мая.

Смолову уголовное преследование не грозит.

«Лично у меня никакого конфликта нет. Произошло недопонимание, которое повлекло последствия. Смолов подходил, предлагал закрыть счет – я отказался. На этом фоне начался конфликт и два удара моему коллеге. Только через время узнал, что это был Смолов. Пьяный ли был? Не могу судить, для этого должна быть экспертиза. Но понятно, что в «Кофемании» утром продолжают после вечеринок. Лично я не писал заявление, у меня претензий нет. Были извинения через адвокатов. СМИ пытаются поднять тему, что кто-то что-то вымогает. Но я сразу сказал: «Федь, у меня претензий нет».

Все мы выросли в 90-х, все мы это понимаем. У него дети. Уголовное дело? Это происходит автоматически после обращения в больницу. Не знаю, насколько Федор богат, кто и что у него вымогал – но для нашего коллектива 2-3 миллиона небольшая сумма. Не те деньги, ради которых стоит подставляться. Побуянили, он извинился – все хорошо. У потерпевшего тоже конфликта нет. Извинитесь, вылечите человека, компенсируйте – денег никто не просит.

Федор извинился не сразу, а через адвокатов. Он звонил коллегам, пытался выйти с нами на связь. Но у нас есть юристы, они этим занимаются. Моральная компенсация? Пока не оплачивалась, был разговор об этом через адвоката», – сказал Попелуха.