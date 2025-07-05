Раскрыта причина драки Смолова в «Кофемании»

Очевидец рассказал о конфликте с участием Федора Смолова в «Кофемании».

«Перед тем, как случился конфликт, Смолов пытался его урегулировать. Этого момента нет на видео, которое было слито в сеть в усеченном формате. Когда компании Федора предъявили за шумное поведение в кафе, Смолов извинился перед всеми посетителями «Кофемании» и предложил закрыть всем гостям счет в качестве компенсации за причиненное неудобство.

В ответ на обращение в вежливой форме и «на вы» с одного из столиков прозвучали мат и ругань. Это стало катализатором дальнейших событий», – сообщил источник.