Обращение Сергеева к болельщикам «Крыльев Советов»

Уже бывший игрок «Крыльев Советов» Иван Сергеев обратился к болельщикам клуба.
«Дорогие болельщики Самары!
«Крылья Советов» – большой клуб с богатой историей. Для меня было честью выступать в такой команде. Самара многое мне дала не только в футбольном плане.
Мы достойно выступили в чемпионате, играли в Кубке России, я получил вызов в национальную сборную, отдавался на каждой тренировке и в каждом матче, иногда получалось радовать забитыми мячами. Ничего из этого не вышло бы, если бы не было вашей активной и искренней поддержки!
Самара – по-настоящему футбольный город, здесь любят футбол. Хотел бы поблагодарить всех тренеров и партнеров по команде, руководителей и сотрудников клуба! Мне было очень комфортно здесь играть, и я всегда чувствовал поддержку от всех и каждого.
Низкий поклон каждому болельщику, который предан и всегда на стороне «Крыльев Советов». Поддерживайте и дальше команду, а «Крылья» и Самара навсегда останутся в моем сердце».
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