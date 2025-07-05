Радимов высказался о конкуренции Сергеева и Тюкавина в «Динамо»

Владислав Радимов порассуждал об атакующей линии «Динамо».

– Когда будут доступны и Сергеев, и Тюкавин, что будет происходить и кто будет предпочтительнее?

– Как быстро восстановится Тюкавин, это вопрос. Возможно, осеннюю часть он будет выходить на замену и набирать форму. Нужен центральный нападающий.

Сергеев знает всех ребят, это игрок национальной сборной, он забивает мячи с гарантией, есть психология победителя.

Дальше поправляется Тюкавин, есть Гладышев, который может играть на фланге. Можно играть в два нападающих, можно усиливать команду по ходу игры. В этом плане для Сергеева проблем не будет.

Он классный парень. Помним, сколько выходил в «Зените» со скамейки запасных. Он уехал в Самару играть, а мог спокойно сидеть и получать деньги в «Зените», но он решил поехать в «Крылья» получать игровую практику.