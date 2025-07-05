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  • Радимов высказался о конкуренции Сергеева и Тюкавина в «Динамо»

Радимов высказался о конкуренции Сергеева и Тюкавина в «Динамо»

5 июля, 00:23
1

Владислав Радимов порассуждал об атакующей линии «Динамо».

– Когда будут доступны и Сергеев, и Тюкавин, что будет происходить и кто будет предпочтительнее?

– Как быстро восстановится Тюкавин, это вопрос. Возможно, осеннюю часть он будет выходить на замену и набирать форму. Нужен центральный нападающий.

Сергеев знает всех ребят, это игрок национальной сборной, он забивает мячи с гарантией, есть психология победителя.

Дальше поправляется Тюкавин, есть Гладышев, который может играть на фланге. Можно играть в два нападающих, можно усиливать команду по ходу игры. В этом плане для Сергеева проблем не будет.

Он классный парень. Помним, сколько выходил в «Зените» со скамейки запасных. Он уехал в Самару играть, а мог спокойно сидеть и получать деньги в «Зените», но он решил поехать в «Крылья» получать игровую практику.

  • Сергеев перешел сегодня из «Крыльев Советов» за 3,76 млн евро (350 млн рублей).
  • Контракт с ним заключен до 2028 года.
  • Тюкавин с марта восстанавливается от разрыва крестов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Крылья Советов Сергеев Иван Тюкавин Константин Радимов Владислав
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Комментарии (1)
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zigbert
1751709234
Пока Тюкавин лечится от травм Сергеев будет регулярно выходить на поле. А вот дальше придется кому то потесниться.
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