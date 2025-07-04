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  • Аршавин поделился ожиданиями от борьбы «Зенита» и «Динамо» за чемпионство

Аршавин поделился ожиданиями от борьбы «Зенита» и «Динамо» за чемпионство

4 июля, 23:55
9

Андрей Аршавин высказался о чемпионских амбициях «Динамо».

Валерий Карпин, где бы он ни находился, в любом случае приковывает к себе внимание.

Но амбиции «Динамо» возросли. Его приход, союз «Динамо» и Карпина, конечно же, говорит нам о том, что «Динамо» хочет занять первое место в следующем году.

– Как ты на это «Динамо» смотришь по первым матчам? Чувствуешь, что это суперсерьезный конкурент для «Зенита»?

– «Динамо» в любом случае последние два года боролось за чемпионство. Для меня ничего в принципе не меняет даже приход Валерия Георгиевича.

Если «Зенит» решит свои кадровые проблемы, вопросы с составом, то он все равно не должен оглядываться ни на какие команды чемпионата.

  • Карпин возглавил «Динамо» 13 июня.
  • При нем команда выиграла все 3 матча с общим счетом 10:1.
  • Московский клуб уже усилился игроками сборной России Максимом Осипенко и Иваном Сергеевым.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Аршавин Андрей Карпин Валерий
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Комментарии (9)
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1751665043
Следовательно, опять "сами себе проиграют".
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boris63
1751672152
Динамо будут помогать Жерсон с Венделом.
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aldo conte
1751685262
У "Динамо" амбиции, т.е. понты, а у "Зеньки" - амуниция, т.е. игроки и деньги (если ситуация потребует, зимой в трансферное окно прикупят еще пару-тройку бразильцев или аргентинцев). Угадайте с одного раза, у кого шансов больше стать чемпом.
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Прокс
1751694869
Метёлки пусть приготовят,мусор убирать!!!
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АЛЕКС 58
1751700037
Чипсоед! Твои ожидания,это твои проблемы. Мы ждём очередной перенос столетнего юбилея,и тупые оправдания от позора России
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темирхан
1751718256
про динамо,это ваши мечты.
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