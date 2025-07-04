Аршавин поделился ожиданиями от борьбы «Зенита» и «Динамо» за чемпионство

Андрей Аршавин высказался о чемпионских амбициях «Динамо».

– Валерий Карпин, где бы он ни находился, в любом случае приковывает к себе внимание.

Но амбиции «Динамо» возросли. Его приход, союз «Динамо» и Карпина, конечно же, говорит нам о том, что «Динамо» хочет занять первое место в следующем году.

– Как ты на это «Динамо» смотришь по первым матчам? Чувствуешь, что это суперсерьезный конкурент для «Зенита»?

– «Динамо» в любом случае последние два года боролось за чемпионство. Для меня ничего в принципе не меняет даже приход Валерия Георгиевича.

Если «Зенит» решит свои кадровые проблемы, вопросы с составом, то он все равно не должен оглядываться ни на какие команды чемпионата.