Карпин оценил победу «Динамо» над «Партизаном»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча против «Партизана».

Команды встречались во 2-м туре Братского кубка.

Динамовцы одержали победу со счетом 3:1.

– Что пошло не так в эпизоде с пропущенным мячом?

– Оба (виноваты). И (Даниил) Фомин, и Андрей (Лунев) передачу давал, но его (Даниила) прессинговали, не успел, неправильно обработал мяч.

Можно было вернуть Луневу, как в предыдущем точно таком же моменте – он спокойно возвращает Луневу, тот выбивает или отдает на фланг. Это нормально.

Я хочу, чтобы они ошибались. Вернее, не хочу, но хочу чтобы они пробовали.

– Был разговор с Луневом во втором тайме, что сказали?

– Рабочий подсказ.

– Что в атаке сегодня было хорошо, что не очень?

– Все было хорошо

– Гладышев не забил.

– Все хорошо, кроме реализации. В матче с ОФК могли 6–7 забивать, сегодня вместо трех могли еще 3–4 забивать, это порадовало.

В обороне, за исключением гола – это не момент, мы сами его создали. Один момент создал соперник в конце первого тайма после аута.

Они бросали аут, (мы) долго разбирались, выдыхали, пока мяч ушел за поле и пропустили быструю атаку. Больше моментов я не помню.