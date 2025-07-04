Карпин оценил победу «Динамо» над «Партизаном»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча против «Партизана».
- Команды встречались во 2-м туре Братского кубка.
- Динамовцы одержали победу со счетом 3:1.
– Что пошло не так в эпизоде с пропущенным мячом?
– Оба (виноваты). И (Даниил) Фомин, и Андрей (Лунев) передачу давал, но его (Даниила) прессинговали, не успел, неправильно обработал мяч.
Можно было вернуть Луневу, как в предыдущем точно таком же моменте – он спокойно возвращает Луневу, тот выбивает или отдает на фланг. Это нормально.
Я хочу, чтобы они ошибались. Вернее, не хочу, но хочу чтобы они пробовали.
– Был разговор с Луневом во втором тайме, что сказали?
– Рабочий подсказ.
– Что в атаке сегодня было хорошо, что не очень?
– Все было хорошо
– Гладышев не забил.
– Все хорошо, кроме реализации. В матче с ОФК могли 6–7 забивать, сегодня вместо трех могли еще 3–4 забивать, это порадовало.
В обороне, за исключением гола – это не момент, мы сами его создали. Один момент создал соперник в конце первого тайма после аута.
Они бросали аут, (мы) долго разбирались, выдыхали, пока мяч ушел за поле и пропустили быструю атаку. Больше моментов я не помню.