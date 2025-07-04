Реакция Семина на трансфер Сергеева в «Динамо»

Юрий Семин прокомментировал переход Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Динамо».
«Я думаю, тут правильное принятие решений со всех сторон. Игрок хотел в «Динамо», его хотел главный тренер.
Это вселяет большую уверенность в то, что у Сергеева все будет стабильно и он будет играть. И играть хорошо.
Наверное, в целом, это и на благо российского футбола, и «Динамо», и самого Сергеева. Хорошее решение.
У «Динамо» очень хороший подбор игроков, команда готова играть в комбинационном стиле. Но одного Тюкавина, наверное, недостаточно на острие.
А Сергеев именно в таком направлении игрок. Он много работает, имеет много голевых моментов. А «Динамо» их много создает. Так что это успешное решение для всех сторон», – сказал Семин.
- Нападающий перешел за 3,76 млн евро (350 млн рублей).
- Контракт с ним заключен до 2028 года.
- Сергеев выбрал в «Динамо» 33-й номер.
Источник: «Матч ТВ»