Реакция Семина на трансфер Сергеева в «Динамо»

Юрий Семин прокомментировал переход Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Динамо».

«Я думаю, тут правильное принятие решений со всех сторон. Игрок хотел в «Динамо», его хотел главный тренер.

Это вселяет большую уверенность в то, что у Сергеева все будет стабильно и он будет играть. И играть хорошо.

Наверное, в целом, это и на благо российского футбола, и «Динамо», и самого Сергеева. Хорошее решение.

У «Динамо» очень хороший подбор игроков, команда готова играть в комбинационном стиле. Но одного Тюкавина, наверное, недостаточно на острие.

А Сергеев именно в таком направлении игрок. Он много работает, имеет много голевых моментов. А «Динамо» их много создает. Так что это успешное решение для всех сторон», – сказал Семин.