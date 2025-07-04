Гендиректор «Динамо» двумя словами подытожил историю с покупкой Сергеева

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопросы о трансфере Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».
– Как бы вы могли подытожить историю с Сергеевым?
– Хорошо все, что хорошо кончается. Но некоторые действия были избыточны.
Иван изначально хотел перейти именно в «Динамо», он здесь будет наиболее востребован. Случился хэппи‑энд.
– Что вы имеете в виду?
– Некоторую лишнюю активность клубов.
– Правда ли, что «Спартак» направлял предложения, чтобы затянуть трансфер Сергеева?
– Письма я не видел. Но как будто бы да.
- Сергеев перешел сегодня из «Крыльев Советов» за 3,76 млн евро (350 млн рублей).
- Контракт с ним заключен до 2028 года.
Источник: «Матч ТВ»