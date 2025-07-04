⚡️ Сергеев стал игроком «Динамо»

«Крылья Советов» объявили о переходе нападающего Ивана Сергеева в «Динамо».
«Он стал настоящим лидером на поле и за его пределами. Его уважали не только болельщики самарской команды, но и любители футбола по всей стране и эксперты.
«Крылья Советов» благодарят за вклад в историю клуба и желает успехов в дальнейшей карьере – как на клубном уровне, так и в составе сборной России!» – говорится в публикации.
- «Динамо» опередило «Спартак» в борьбе за Сергеева.
- Форвард забил 60 голов и сделал 17 ассистов в 91 матче за «Крылья».
- Он стал лучшим бомбардиром в российской истории клуба.
- Сообщалось, что динамовцы выкупят Сергеева за 3,76 млн евро (350 млн рублей).
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»