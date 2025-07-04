Зенитовец Педро отреагировал на гибель Жоты

Вингер «Зенита» Педро высказался по поводу смерти Диогу Жоты.
- 28-летний нападающий «Ливерпуля» и его младший брат погибли в результате ДТП.
- На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.
- Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.
«Это трагедия потрясла весь футбол, к сожалению. Никто не хочет, чтобы такое происходило.
Пусть они покоятся с миром, пусть Бог благословит всю его семью и даст им сил», – заявил Педро.
Источник: Metaratings