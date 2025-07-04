В «Зените» рассказали, когда Вега может дебютировать за команду

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра высказался о новичке команды Романе Веге.

«Вега – очень перспективный футболист. Надеюсь, он поможет нам. Знаем его сильные стороны и надеемся, что он покажет их в «Зените».

Мы с ним уже познакомились. Это хороший парень, который физически достаточно силен.

Его звал Лусиано, а я писал Лусиано, что надо убедить Вегу приехать. Он приехал и сразу почувствовал, что здесь все отлично.

Посмотрим еще на его состояние, но не исключено, что он сможет сыграть с «Балтикой» [6 июля]«, – заявил Оливейра.