В «Зените» рассказали, когда Вега может дебютировать за команду

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра высказался о новичке команды Романе Веге.
«Вега – очень перспективный футболист. Надеюсь, он поможет нам. Знаем его сильные стороны и надеемся, что он покажет их в «Зените».
Мы с ним уже познакомились. Это хороший парень, который физически достаточно силен.
Его звал Лусиано, а я писал Лусиано, что надо убедить Вегу приехать. Он приехал и сразу почувствовал, что здесь все отлично.
Посмотрим еще на его состояние, но не исключено, что он сможет сыграть с «Балтикой» [6 июля]«, – заявил Оливейра.
- 21-летний Вега перешел из «Архентинос Хуниорс», предположительно, за 9 млн долларов.
- Контракт с аргентинцем заключен на пять лет.
- «Зенит» перехватил левого защитника у «Динамо».
- В сезоне-2022/23 он выступал за вторую команду «Барселоны».
Источник: Metaratings