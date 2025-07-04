Мостовой: «Спартак» чуть ли не чемпионом стал до зимней паузы»

Александр Мостовой ответил на вопросы о перспективах «Спартака» в сезоне-2025/26.

– Червиченко сказал, что то, что происходит в «Спартаке», – это цирк. Вы солидарны с такой фразой?

– Я таким образом не мыслю и выражаюсь футбольным языком. Андрей пусть так говорит, он президентом был, а я по-футбольному рассуждаю.

– В предстоящем сезоне есть шанс у «Спартака» на первое место? Или даже с такими трансферами рассуждать об этом нет смысла?

– Про трансферы мы еще поговорим потом. Окно когда еще закрывается, в сентябре только.

Давайте так: «Спартак» перед каждым сезоном входит в число фаворитов. И постоянно перед каждым сезоном мы видим, что чего-то не хватает.

Я, честно, не мог понять, что с ними произошло после зимней паузы. До нее вы же видели, что творилось, да? «Спартак» чуть ли не чемпионом стал сразу, только исходя из того, как они играли и сколько забивали.

Почему так произошло тогда, я не знаю, меня внутри команды не было. Пусть в «Спартаке» дадут ответ. «Зенит» может позволить себе купить кого угодно за большие деньги, а «Спартак» нет.