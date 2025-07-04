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  • Мостовой: «Спартак» чуть ли не чемпионом стал до зимней паузы»

Мостовой: «Спартак» чуть ли не чемпионом стал до зимней паузы»

4 июля, 17:43
5

Александр Мостовой ответил на вопросы о перспективах «Спартака» в сезоне-2025/26.

– Червиченко сказал, что то, что происходит в «Спартаке», – это цирк. Вы солидарны с такой фразой?

– Я таким образом не мыслю и выражаюсь футбольным языком. Андрей пусть так говорит, он президентом был, а я по-футбольному рассуждаю.

– В предстоящем сезоне есть шанс у «Спартака» на первое место? Или даже с такими трансферами рассуждать об этом нет смысла?

– Про трансферы мы еще поговорим потом. Окно когда еще закрывается, в сентябре только.

Давайте так: «Спартак» перед каждым сезоном входит в число фаворитов. И постоянно перед каждым сезоном мы видим, что чего-то не хватает.

Я, честно, не мог понять, что с ними произошло после зимней паузы. До нее вы же видели, что творилось, да? «Спартак» чуть ли не чемпионом стал сразу, только исходя из того, как они играли и сколько забивали.

Почему так произошло тогда, я не знаю, меня внутри команды не было. Пусть в «Спартаке» дадут ответ. «Зенит» может позволить себе купить кого угодно за большие деньги, а «Спартак» нет.

  • «Спартак» в прошедшем сезоне финишировал на 4-м месте в РПЛ.
  • Столичная команда не становилась чемпионом с 2017 года.
  • В 1-м туре нового розыгрыша Премьер-лиги спартаковцы сыграют с «Динамо Мх».

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Источник: «Все про спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
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Комментарии (5)
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ПалкоВводецъ007
1751643300
Срамтак каждый год после пары тройки выигранных матчей, не без помощи конечно судей примеряет медальки. Порося на ветках трубят в фанфары, бьют литавры в честь чемпионства. А потом их быстренько опускают на место. И в конце чемпионата слабенько так похрюкивают. Гыгыгы
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