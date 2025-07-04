Парти после ухода из «Арсенала» обвинили в пяти изнасилованиях

Экс-полузащитник «Арсенала» Томас Парти предстанет перед судом.

32-летнему футболисту предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования. Об этом сообщила британская королевская прокурорская служба.

Его обвинили три разных женщины. Парти якобы совершил противоправные действия в период с 2021 по 2022 год.

Хавбека вызвали в Вестминстерский магистратский суд 5 августа.