Реакция Салаха на гибель Жоты

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал пост в соцсетях по случаю гибели своего одноклубника Диогу Жоты.

«У меня просто нет слов. До вчерашнего дня я не мог представить, что может появиться нечто, из-за чего мне будет страшно возвращаться в «Ливерпуль» после перерыва.

Игроки приходят и уходят, но не вот так… Нам всем будет невероятно тяжело осознать, что Диогу больше не будет с нами, когда мы вернемся.

Мои мысли сейчас с его женой, его детьми и, конечно же, с его родителями, которые потеряли обоих сыновей.

Близкие Диогу и его брата Андре нуждаются в максимальной поддержке. Мы никогда их не забудем», – написал Салах.