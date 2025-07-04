Жена Смолова – о будущем форварда: «Будем держать интригу»

Карина Истомина, супруга экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова, отказалась раскрывать подробности будущего своего мужа в футболе.
«Где увидим Федора дальше? Узнаете в ближайшие месяцы. Пока еще непонятно. Будем держать интригу.
Готова ли я на новый переезд? За мужем пойду везде. Всегда буду рядом», – сказала Истомина.
- 35-летний Смолов – свободный агент.
- Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
- В прошедшем сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»