Жена Смолова – о будущем форварда: «Будем держать интригу»

Карина Истомина, супруга экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова, отказалась раскрывать подробности будущего своего мужа в футболе.

«Где увидим Федора дальше? Узнаете в ближайшие месяцы. Пока еще непонятно. Будем держать интригу.

Готова ли я на новый переезд? За мужем пойду везде. Всегда буду рядом», – сказала Истомина.