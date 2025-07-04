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  • Черчесов прокомментировал желание «Спартака» перехватить Сергеева у «Динамо»

Черчесов прокомментировал желание «Спартака» перехватить Сергеева у «Динамо»

4 июля, 16:38

Станислав Черчесов оценил ситуацию с форвардом «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым.

  • Нападающий хочет перейти в «Динамо».
  • У «Зенита» есть право на первоочередный выкуп игрока.
  • В петербургском клубе якобы хотят, чтобы Сергеев выбрал «Спартак», который также претендует на него.

– Сергеев может перейти в «Динамо», но была информация о том, что его активно уговаривают перейти в «Спартак». Какой клуб ему больше подойдeт?

– Во-первых, что ему лучше подойдeт – это он сам решит. Внутренний голос всегда подскажет.

Во-вторых, вы сказали «уговаривают». В моeм лексиконе нет такого слова, когда дело касается трансфера. Я бы его больше убеждал, чем уговаривал.

Потому что ты же не можешь уговаривать. Есть клуб, есть контракт, есть контрактные обязательства, которые тебе могут дать. И здесь от того, что я буду кого-то просить и уговаривать – ничего не поменяется.

Есть аргументы, которые должны повлиять на его переход в тот или иной клуб. Он футболист опытный, и опять же внутренний голос подскажет, что для него лучше.

– Он усилит «Спартак» или «Динамо»?

«Крылья Советов» он уже усилил, мы это видели. Что получится в этом клубе? Конкурентная среда и там, и там высокая, значит, надо себя проявлять.

Во всяком случае, в «Крыльях Советов» ему было легче. Потому что его брали и знали, что он основной нападающий, что он комфортно себя чувствует и проявляет себя.

Что будет в другом клубе – никогда нельзя загадывать. А игрок он хорошего уровня.

– Вы бы хотели, как бывший спартаковец, чтобы он присоединился к клубу?

– От того, что я хочу или не хочу... Клубы знают, что важнее, игрок знает, где он лучше проявит себя, поэтому, решение за ними, я могу только понаблюдать.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Спартак Сергеев Иван Черчесов Станислав
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