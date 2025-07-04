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Жена Смолова: «Мне очень нравится бренд «жена футболиста»

4 июля, 14:38
6

Карина Истомина, супруга экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова, объяснила, почему довольна своим семейным статусом.

– У вас есть свой блог, личный бренд. Но как не стать брендом «жена футболиста»?

– А мне, кстати, нравится бренд «жена футболиста», потому что я из-за этого стала больше зарабатывать.

Поэтому я за все, где реклама, заработок, деньги. Мне очень нравится.

  • Смолов в браке с Истоминой с позапрошлого года.
  • У пары есть дочь, родившаяся 15 ноября 2023 года.

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Комментарии (6)
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СильныйМозг
1751630445
Она еще не подозревает, как будет звучать экс-жена, экс-нападающего!
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slavа0508
1751633859
У нас уже специальность такая появилась «жена футболиста»
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Бомж Зины
1751634954
Экскортница экс - вот новое имя твоего бренда
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Иван Петров 1986
1751635043
Тебе нравится не бренд, а бабки футболиста.
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Cleaner
1751636205
БАБЛО тебе нравится, а не бренд «жена футболиста»!!!
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