Жена Смолова: «Мне очень нравится бренд «жена футболиста»

Карина Истомина, супруга экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова, объяснила, почему довольна своим семейным статусом.
– У вас есть свой блог, личный бренд. Но как не стать брендом «жена футболиста»?
– А мне, кстати, нравится бренд «жена футболиста», потому что я из-за этого стала больше зарабатывать.
Поэтому я за все, где реклама, заработок, деньги. Мне очень нравится.
- Смолов в браке с Истоминой с позапрошлого года.
- У пары есть дочь, родившаяся 15 ноября 2023 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»