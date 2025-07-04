Жена Смолова: «Мне очень нравится бренд «жена футболиста»

Карина Истомина, супруга экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова, объяснила, почему довольна своим семейным статусом.

– У вас есть свой блог, личный бренд. Но как не стать брендом «жена футболиста»?

– А мне, кстати, нравится бренд «жена футболиста», потому что я из-за этого стала больше зарабатывать.

Поэтому я за все, где реклама, заработок, деньги. Мне очень нравится.