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Селихов стал самым высокооплачиваемым игроком «Урала»

4 июля, 14:28
2

Стали известны финансовые подробности нового трехлетнего контракта Александра Селихова с «Уралом».

Вратарь стал самым высокооплачиваемым игроком в екатеринбургском клубе.

Ему будут платить 3,5 миллиона рублей в месяц. В случае выхода в РПЛ зарплата Селихова вырастет до 5 миллионов.

Также 31-летнему футболисту пообещали 5-миллионный бонус, если команда пробьется в высший дивизион.

  • Сообщалось, что у Селихова был вариант продолжения карьеры в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк».
  • В минувшем сезоне голкипер провел 8 матчей за «Спартак» в Кубке России, пропустил 7 голов и провел 3 матча на ноль.
  • Зимой он подписал контракт до конца сезона с «Уралом». За екатеринбуржцев Селихов сыграл в 8 встречах в Первой лиге, пропустил 11 мячей и провел 3 встречи на ноль.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Первая лига Урал Селихов Александр
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Комментарии (2)
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k611
1751632578
Главное чтобы играл надёжно и без травм.
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aldo conte
1751685580
Такое возможно только в хоккее, когда кипер получает больше полевиков. "Урал" создал прецедент для нашего российского футбола, с чем его и поздравляем. Теперь дело за малым - с таким кипером выйти в РПЛ.
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