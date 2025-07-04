Селихов стал самым высокооплачиваемым игроком «Урала»

Стали известны финансовые подробности нового трехлетнего контракта Александра Селихова с «Уралом».
Вратарь стал самым высокооплачиваемым игроком в екатеринбургском клубе.
Ему будут платить 3,5 миллиона рублей в месяц. В случае выхода в РПЛ зарплата Селихова вырастет до 5 миллионов.
Также 31-летнему футболисту пообещали 5-миллионный бонус, если команда пробьется в высший дивизион.
- Сообщалось, что у Селихова был вариант продолжения карьеры в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк».
- В минувшем сезоне голкипер провел 8 матчей за «Спартак» в Кубке России, пропустил 7 голов и провел 3 матча на ноль.
- Зимой он подписал контракт до конца сезона с «Уралом». За екатеринбуржцев Селихов сыграл в 8 встречах в Первой лиге, пропустил 11 мячей и провел 3 встречи на ноль.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова