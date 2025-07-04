Селихов стал самым высокооплачиваемым игроком «Урала»

Стали известны финансовые подробности нового трехлетнего контракта Александра Селихова с «Уралом».

Вратарь стал самым высокооплачиваемым игроком в екатеринбургском клубе.

Ему будут платить 3,5 миллиона рублей в месяц. В случае выхода в РПЛ зарплата Селихова вырастет до 5 миллионов.

Также 31-летнему футболисту пообещали 5-миллионный бонус, если команда пробьется в высший дивизион.