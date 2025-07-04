«Торпедо» выпустило заявление замглавы МИД в поддержку клуба

«Торпедо» опубликовало комментарий болельщика команды, заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко о ситуации с участием клуба в новом сезоне РПЛ.

«Я с детства являюсь болельщиком «Торпедо», по мере возможности стараюсь посещать домашние матчи команды и всегда нахожусь в курсе последних новостей из жизни клуба.

Признаюсь, искренне переживаю, читая новости о том, что нашу команду могут лишить завоeванного в честной спортивной борьбе права выступить в Премьер-лиге в следующем сезоне. До старта турнира остаeтся всего две недели, а вся эта неразбериха негативно влияет на настроение игроков, тренеров и, конечно, нас, многочисленных болельщиков чeрно-белых.

Надеюсь, что всe будет хорошо, в итоге справедливость восторжествует и мы с вами обязательно увидим «Торпедо» в РПЛ!», – сказал Грушко.