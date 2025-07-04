Смолов назвал игру в CS залогом успеха «Краснодара»

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал, какие компьютерные игры предпочитает сейчас.

«Я на Доту же перешел сейчас, в CS вообще не особо играю. Но вот мы сейчас играли весь сезон. Это залог успехов «Краснодара», кстати. Я об этом говорил. [Играли] с Эдиком Сперцяном, Кривым [Никита Кривцов] и Шамхалом.

Мы вот все туры на выезде играли в CS. Все туры. Когда игра вечером была, еще и в день игры играли в матчмейкинг. Я плевался просто. Но они не умеют в Доту. В Доту чем тяжелее: тебе нужно гораздо больше часов потратить, чтобы понять вообще, что там происходит. В CS глобально там мышку купил – и попер. Тем более в CS 2», – рассказал Смолов.