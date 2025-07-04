Педро сказал, сколько голов нацелен забить за «Зенит» в новом сезоне

Левый вингер «Зенита» Педро высказался о товарищеском матче с «Динамо Мх» (2:0).

«Я очень рад голу и победе. Нам предстоит много готовиться, но надеюсь, что у меня все получится в чемпионате. Если получится, я сделаю много результативных действий. Я нацелен забить 10 голов и отдать 8 голевых передач», – сказал Педро.