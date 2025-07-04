Агенты Угальде рассмотрят варианты в топ-5 лиг

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассчитывает уйти из клуба в ближайшее время. При этом форвард и его окружение сомневаются в возможном переходе в «Фейеноорд» за 15 миллионов евро. Представители игрока в настоящее время ведут активную работу над вариантами в топ-5 европейских лиг.
Технический директор «Фейеноорда» Деннис те Клозе ответил на вопрос о наличии у клуба предложения по переходу костариканца.
«Предложение по Угальде? Я не буду комментировать какую-то информацию об игроках не из нашей команды», – сказал те Клозе.
- 23-летний Угальде провел в этом сезоне 36 матчей за «Спартак», забил 18 голов, отдал 6 передач.
- Он стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата России с 17 голами.
- Контракт костариканца со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в 15 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»