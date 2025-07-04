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  • Новый гендиректор «Торпедо» рассказал о ситуации в клубе после ареста руководства

Новый гендиректор «Торпедо» рассказал о ситуации в клубе после ареста руководства

4 июля, 08:50

Новый генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев считает, что РФС не хочет исключать клуб из РПЛ.

– Как изменились работа клуба и комплектование команды после задержания его владельца и предыдущего генерального директора?

– У нас ничего не изменилось – у «Торпедо» стабильность во всех сферах. Все выполняют свою работу, как это должен делать любой профессионал, начиная с обслуживающего персонала, юристов и заканчивая спортивной частью.

– За счет чего так получается? Всe-таки основной учредитель находится в СИЗО.

– Есть другие владельцы клуба [Николай Сторожук и Владимир Кожаев], у которых уже большой опыт в бизнесе. Они не могут допустить, чтобы были какие-то перебои. Повторюсь, мы работаем профессионально. Потому что у нас профессиональное руководство. Перед тем как взять на себя работу и нести за нее ответственность, они тщательно просчитывают все нюансы.

– В ряде телеграм-каналов появились слухи, что РФС намерен принять жесткие санкции в отношении «Торпедо» – снятие клуба с соревнований РПЛ или лишение команды очков. Вы обсуждали с совладельцами клуба, что делать в этом случае? Будете подавать апелляцию в соответствующие инстанции, включая Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS)?

– Ничего этого мы не обсуждали. И большинство того, что сейчас пишут, – это неправда. В РФС заявили, что они не хотят нас исключать. Есть какие-то юридические, правовые моменты, которые могут повлиять, но это, опять же, не чье-то желание. Тем более со стороны РФС, который так много делает для развития футбола в стране.

Наверное, им никогда не нравится принимать подобные меры, тем более в отношении такого клуба, как «Торпедо».

– На прошедшем 1 июля заседании общего собрания РПЛ вы пересеклись с генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым. С ним обсуждали ситуацию и возможное желание в экстренном режиме убрать «Торпедо» из РПЛ?

– Думаю, если такие серьезные люди это не озвучивали, значит, у них такого желания нет. Максим Львович [Митрофанов] – один из главных людей в российском футболе, который заинтересован в его развитии. Не только на уровне РПЛ, но и вообще в целом. Поэтому, конечно, у них нет такого желания, о котором вы говорите.

– Бюджет «Торпедо» на сезон после задержания Соболева изменится? Он обеспечен?

Бюджет обеспечен и не изменится. Он выполнен – в этом плане нет повода для переживания.

  • Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
  • Из-за этого «Торпедо» могут исключить из РПЛ.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Торпедо Синяев Сергей
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