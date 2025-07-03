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  • Карпин оценил целесообразность траты 35 миллионов на зенитовца Энрике

Карпин оценил целесообразность траты 35 миллионов на зенитовца Энрике

3 июля, 23:48
8

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин высказался о дорогих покупках клубов РПЛ.

– Существует ли какой-то предел, сколько может потратить российский клуб, чтобы пригласить игрока?

– Смотря у какой команды.

– Что вы можете, например, сказать о бразильце Луисе Энрике из «Зенита», купленном более чем за 35 млн евро?

– Ну, если у меня есть эти деньги... Допустим, какая-то машина стоит 100 млн евро? Стоит она таких денег и будет везти лучше? Для меня – нет. Но если я могу себе это позволить, то хорошо.

– Но если вы едете по разбитым дорогам.

– Вот именно, об этом и разговор. Можете себе позволить – раз, плюс дороги хорошие, плюс это и другое – хорошо, покупаем.

Может себе позволить другой клуб такие траты? Нет! Он не может себе позволить в принципе, потому что таких денег нет.

  • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Энрике в январе за 33 млн евро.
  • За полсезона бразильский вингер забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 14 матчах.

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Энрике Луис Карпин Валерий
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Комментарии (8)
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нейтральныйкакникто
1751585316
Если есть деньги на дорогой АВТО , на ремонт , на обслуживание и на бензин, то почему бы и не купить!.А если денег хватает только на АВТО , и то кредитных денег , то это называется ПОНТЫ!!!!!Так и в ФУТБОЛЕ!
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Давид59
1751604014
Заголовок опять не корректный. О целесообразности вообще нет речи. Да и не может быть речи. Он не в Зените работает
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FROLL007
1751620175
Такие игроки как Луис Энрике, Малком, Вагнер Лав, Халк, Данни это украшения нашего бледного футбола. Без подобных игроков наш футбол можно было не смотреть. Гыгыгы
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СПОРТ 21 века
1751662188
Вот интересно в эпоху изоляции зачем платить за футболистов 30-40 млн евро? Какая цель? Еврокубков нет, сам чемпионат России с точки зрения качества игры стал напорядок слабее. Для чего же тогда такие траты, если кроме кубка и чемпионата страны ты не нигде больше не участвуешь. Нет, если руководители клубов думают, что эти футболисты будут лучше чем за условные 2 мл евро, то это большая ошибка. Есть достаточно примеров, когда мало раскрученные футболисты работают с мячом не хуже, чем разрекламированные бразильцы. Даже в РПЛ сейчас такие ребята уже есть и этот сезон скоро это покажет. Нет, можно понять ценник до 15 мл евро. Потому что в этом экваторе, как правило, теплится истинное качество игрока. Но когда ценник превалирует реальную стоимость футболиста это неправильно. Неужели этот Энрике играет в футбол на каком-то запредельном уровне? Вовсе нет. Это футболист, которому красная цена 12 мл евро. Зачем тогда переплачивать? Это совсем неправильная политика ведения бизнеса...
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САДЫЧОК
1751954859
Лжец, наглец, болтун с трофеями 0!
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