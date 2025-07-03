Карпин оценил целесообразность траты 35 миллионов на зенитовца Энрике

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин высказался о дорогих покупках клубов РПЛ.

– Существует ли какой-то предел, сколько может потратить российский клуб, чтобы пригласить игрока?

– Смотря у какой команды.

– Что вы можете, например, сказать о бразильце Луисе Энрике из «Зенита», купленном более чем за 35 млн евро?

– Ну, если у меня есть эти деньги... Допустим, какая-то машина стоит 100 млн евро? Стоит она таких денег и будет везти лучше? Для меня – нет. Но если я могу себе это позволить, то хорошо.

– Но если вы едете по разбитым дорогам.

– Вот именно, об этом и разговор. Можете себе позволить – раз, плюс дороги хорошие, плюс это и другое – хорошо, покупаем.

Может себе позволить другой клуб такие траты? Нет! Он не может себе позволить в принципе, потому что таких денег нет.