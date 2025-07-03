Карпин оценил целесообразность траты 35 миллионов на зенитовца Энрике

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин высказался о дорогих покупках клубов РПЛ.
– Существует ли какой-то предел, сколько может потратить российский клуб, чтобы пригласить игрока?
– Смотря у какой команды.
– Что вы можете, например, сказать о бразильце Луисе Энрике из «Зенита», купленном более чем за 35 млн евро?
– Ну, если у меня есть эти деньги... Допустим, какая-то машина стоит 100 млн евро? Стоит она таких денег и будет везти лучше? Для меня – нет. Но если я могу себе это позволить, то хорошо.
– Но если вы едете по разбитым дорогам.
– Вот именно, об этом и разговор. Можете себе позволить – раз, плюс дороги хорошие, плюс это и другое – хорошо, покупаем.
Может себе позволить другой клуб такие траты? Нет! Он не может себе позволить в принципе, потому что таких денег нет.
- По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Энрике в январе за 33 млн евро.
- За полсезона бразильский вингер забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 14 матчах.