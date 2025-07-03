Вега обратился к болельщикам «Зенита»

Новичок «Зенита» Роман Вега охарактеризовал себя тремя словами и обратился к болельщикам.

– Поклонники сине-бело-голубых обязательно посмотрят это интервью. У вас есть возможность обратиться к ним.

– Болельщики «Зенита», я очень рад быть здесь, и надеюсь, что смогу отпраздновать с вами множество титулов. Всех обнимаю!

– Супер! Для тех болельщиков, кто еще не успел познакомиться с вашей игрой, расскажите вкратце, что за футболист Роман Вега?

– Всегда сложно описывать самого себя, но скажу так: быстрый, сильный и умный.