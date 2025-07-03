Вега обратился к болельщикам «Зенита»

Новичок «Зенита» Роман Вега охарактеризовал себя тремя словами и обратился к болельщикам.
– Поклонники сине-бело-голубых обязательно посмотрят это интервью. У вас есть возможность обратиться к ним.
– Болельщики «Зенита», я очень рад быть здесь, и надеюсь, что смогу отпраздновать с вами множество титулов. Всех обнимаю!
– Супер! Для тех болельщиков, кто еще не успел познакомиться с вашей игрой, расскажите вкратце, что за футболист Роман Вега?
– Всегда сложно описывать самого себя, но скажу так: быстрый, сильный и умный.
- 21-летний Вега перешел из «Архентинос Хуниорс», предположительно, за 9 млн долларов.
- Контракт с аргентинцем заключен на пять лет.
- «Зенит» перехватил левого защитника у «Динамо».
- В сезоне-2022/23 он выступал за вторую команду «Барселоны».
Источник: сайт «Зенита»