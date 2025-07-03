Быстров назвал идеальную должность для себя в «Зените»

Владимир Быстров заявил, что хотел бы трудоустроиться в «Зените».

– Предлагали ли вам работу в «Зените»?

– Нет, мне не предлагали.

– Вам самому хотелось бы поработать в родном клубе?

– Смотря на какой должности.

– Где вы себя видите? Советником или может тренером?

– Точно не тренером.

– Советником, как Зырянов и Радимов?

– Идеальная должность – советник.

– Нет сильной ответственности?

– Это же хорошо, когда есть должность, но нет ответственности.

– Если «Зенит» к вам обратится, вы готовы рассмотреть предложение?

– Конечно.