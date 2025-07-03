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Быстров назвал идеальную должность для себя в «Зените»

3 июля, 21:21
11

Владимир Быстров заявил, что хотел бы трудоустроиться в «Зените».

– Предлагали ли вам работу в «Зените»?

– Нет, мне не предлагали.

– Вам самому хотелось бы поработать в родном клубе?

– Смотря на какой должности.

– Где вы себя видите? Советником или может тренером?

– Точно не тренером.

– Советником, как Зырянов и Радимов?

Идеальная должность – советник.

– Нет сильной ответственности?

– Это же хорошо, когда есть должность, но нет ответственности.

– Если «Зенит» к вам обратится, вы готовы рассмотреть предложение?

– Конечно.

  • Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005, а также с 2009 по 2014 год.
  • Он выиграл с командой 5 трофеев – 2 чемпионства, Кубок России, Суперкубок России, Кубок Премьер-лиги.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир
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Комментарии (11)
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Spartak_forv@
1751567412
«Это же хорошо,когда есть должность,но нет ответственности» Думается,ему надо вместе с Царем выступать дуэтом)
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Цугундeр
1751567897
Бариста с Удельной.
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NewLife
1751568903
Он может советовать синитовским п.едрам, какие гей клубы в питере посещать))
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СильныйМозг
1751568910
Единственная должность, на которой я его вижу в Зените, это жарить МЯСО на стадионе и продавать. :)))
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Айболид
1751569338
в тарасовку свинёныша , на должность легенды .
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kazak1975
1751570637
На должность Иуды или вовка-дунь-упаду.
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