Быстров назвал идеальную должность для себя в «Зените»

Владимир Быстров заявил, что хотел бы трудоустроиться в «Зените».
– Предлагали ли вам работу в «Зените»?
– Нет, мне не предлагали.
– Вам самому хотелось бы поработать в родном клубе?
– Смотря на какой должности.
– Где вы себя видите? Советником или может тренером?
– Точно не тренером.
– Советником, как Зырянов и Радимов?
– Идеальная должность – советник.
– Нет сильной ответственности?
– Это же хорошо, когда есть должность, но нет ответственности.
– Если «Зенит» к вам обратится, вы готовы рассмотреть предложение?
– Конечно.
- Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005, а также с 2009 по 2014 год.
- Он выиграл с командой 5 трофеев – 2 чемпионства, Кубок России, Суперкубок России, Кубок Премьер-лиги.
Источник: «РБ Спорт»