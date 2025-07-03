Карпин – о рекламе букмекеров: «Не вижу негатива»

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин высказался об участии футбольных людей в рекламных кампаниях.
– Что вы думаете о работе с букмекерскими компаниями? Есть спортсмены, которые этически не хотят их рекламировать.
– Что касается букмекеров – не вижу негатива, поскольку сейчас они много инвестируют в развитие спорта в стране.
Что касается каких-то других вещей… Не знаю, но думаю, что футбольному человеку рекламировать те же сигареты – это неправильно.
Я курю? Да. Но рекламировать это неправильно.
- Карпин возглавил «Динамо» 13 июня.
- Сборную России он возглавляет с июля 2021 года.
- Тренер сотрудничает с BetBoom.
Источник: «РБК Спорт»