Вега прокомментировал трансфер в «Зенит»

Новичок «Зенита» Роман Вега рассказал о своем переходе в петербургский клуб.
– Большое спасибо! Мне очень хотелось скорее приехать и познакомиться с командой. Позади несколько непростых дней – не терпелось уже начать тренироваться, но нужно было уладить все детали.
Слава богу, бумаги подписаны, и теперь я могу сфокусироваться на том, что меня ждет впереди!
– Несколько слов о том, как принималось решение об этом переходе, долго ли размышляли?
– У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но предложение «Зенита» принял легко и быстро – в течение недели все подготовил, собрал вещи и приехал в Россию.
– Какую роль в этом решении сыграл Лусиано? Мы знаем, что вы с ним давно знакомы.
– Думаю, очень важную, фундаментальную. Каждый день он отправлял мне сообщения, звал сюда.
Лусиано – отличный парень, мы друзья, и он точно поможет мне быстро освоиться здесь.
– Что он успел рассказать вам о «Зените» и Петербурге?
– Сказал, что вся инфраструктура на высочайшем уровне, что я ни в чем не буду нуждаться, что моей семье здесь будет очень хорошо.
Все это мне очень понравилось, идея зацепила меня – и я приехал, чтобы завоевывать трофеи!
- 21-летний Вега перешел из «Архентинос Хуниорс», предположительно, за 9 млн долларов.
- Контракт с аргентинцем заключен на пять лет.
- «Зенит» перехватил левого защитника у «Динамо».
- В сезоне-2022/23 он выступал за вторую команду «Барселоны».