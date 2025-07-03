Вега прокомментировал трансфер в «Зенит»

Новичок «Зенита» Роман Вега рассказал о своем переходе в петербургский клуб.

– Большое спасибо! Мне очень хотелось скорее приехать и познакомиться с командой. Позади несколько непростых дней – не терпелось уже начать тренироваться, но нужно было уладить все детали.

Слава богу, бумаги подписаны, и теперь я могу сфокусироваться на том, что меня ждет впереди!

– Несколько слов о том, как принималось решение об этом переходе, долго ли размышляли?

– У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но предложение «Зенита» принял легко и быстро – в течение недели все подготовил, собрал вещи и приехал в Россию.

– Какую роль в этом решении сыграл Лусиано? Мы знаем, что вы с ним давно знакомы.

– Думаю, очень важную, фундаментальную. Каждый день он отправлял мне сообщения, звал сюда.

Лусиано – отличный парень, мы друзья, и он точно поможет мне быстро освоиться здесь.

– Что он успел рассказать вам о «Зените» и Петербурге?

– Сказал, что вся инфраструктура на высочайшем уровне, что я ни в чем не буду нуждаться, что моей семье здесь будет очень хорошо.

Все это мне очень понравилось, идея зацепила меня – и я приехал, чтобы завоевывать трофеи!