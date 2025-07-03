Президент ФИФА сделал заявление о гибели Жоты

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на смерть Диогу Жоты.

Игрок «Ливерпуля» и его младший брат погибли в результате ДТП.

На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.

Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.

«Я глубоко опечален известием о трагической гибели Диогу Жоты и его брата Андре Силвы.

В свои 28 лет Диогу сделал фантастическую карьеру, и впереди у него было еще много замечательных лет, в то время как его брат Андре преуспевал в «Пенафиэле» – всем, кто их знал, и всему мировому футбольному сообществу будет очень не хватать их обоих.

От имени ФИФА и всей футбольной семьи я соболезную их семье и друзьям, а также «Ливерпулю», «Пенафиэлу» и Федерации футбола Португалии. Пусть они покоятся с миром», – сказал Инфантино.