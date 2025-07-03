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Вега выбрал игровой номер в «Зените»

3 июля, 17:38
1

Новичок «Зенита» Роман Вега рассказал о выборе игрового номера

– Вы определились с игровым номером. Почему 66-й?

– Прошлый сезон в Аргентине я отыграл под номером 6, в этом и причина.

Здесь решил удвоить количество шестерок – и двигаться в том же направлении.

  • 21-летний Вега перешел из «Архентинос Хуниорс», предположительно, за 9 млн долларов.
  • Контракт с аргентинцем заключен на пять лет.
  • «Зенит» перехватил левого защитника у «Динамо».
  • В сезоне-2022/23 он выступал за вторую команду «Барселоны».

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (1)
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Тинез Розоп
1751554388
69 надо было. Кунидед был бы рад...
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