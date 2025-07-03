Вега выбрал игровой номер в «Зените»

Новичок «Зенита» Роман Вега рассказал о выборе игрового номера
– Вы определились с игровым номером. Почему 66-й?
– Прошлый сезон в Аргентине я отыграл под номером 6, в этом и причина.
Здесь решил удвоить количество шестерок – и двигаться в том же направлении.
- 21-летний Вега перешел из «Архентинос Хуниорс», предположительно, за 9 млн долларов.
- Контракт с аргентинцем заключен на пять лет.
- «Зенит» перехватил левого защитника у «Динамо».
- В сезоне-2022/23 он выступал за вторую команду «Барселоны».
Источник: сайт «Зенита»