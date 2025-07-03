Вега выбрал игровой номер в «Зените»

Новичок «Зенита» Роман Вега рассказал о выборе игрового номера

– Вы определились с игровым номером. Почему 66-й?

– Прошлый сезон в Аргентине я отыграл под номером 6, в этом и причина.

Здесь решил удвоить количество шестерок – и двигаться в том же направлении.