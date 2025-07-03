Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев дал совет «Спартаку» по усилению состава

3 июля, 17:29
8

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев сказал, усиление какой линии должно быть приоритетом для клуба.

«В усилении прежде всего нуждается линия защиты «Спартака». Все-таки в нападении, надо признать, и Барко, и Солари, и Маркиньос, и Угальде, и Гарсия являются игроками определенного уровня, и они все время создают голевые моменты. Но футболистам нужно какое-то время, чтобы улучшить взаимопонимание. А в обороне постоянно есть большие проблемы.

Я сам был защитником – и, наверное, неплохим, – играл и с Альбертом Шестерневым, и с Геннадием Логофетом, и со многими большими мастерами, учился у них. А сейчас «Спартак» в защите обладает очень средненьким составом. Когда-то команде повезло, взяли Неманью Видича, и он сам наладил игру в обороне. Сегодня такого нет.

К линии обороны я отношу и опорного полузащитника. Вот мы смотрим: Рябчук слева проскочил несколько раз, Денисов несколько раз проскочил справа, подал – и забили гол.

Но, ребята, это не главное сегодня для «Спартака», главное, чтобы в ваши ворота при каждом втором штрафном или угловом не забивали голы. Защиту нужно укреплять.

Я бы, честно говоря, всех четверых поменял бы. Да, Бабича можно оставить, но игроки на всех остальных позициях в обороне слабенькие», – считает Ловчев.

  • «Спартак» в прошедшем сезоне финишировал на 4-м месте в РПЛ.
  • Столичная команда не становилась чемпионом с 2017 года.
  • В 1-м туре нового розыгрыша Премьер-лиги спартаковцы сыграют с «Динамо Мх».

Еще по теме:
Ловчеву «предъявили» за вылет «Спартака» в Первую лигу: реакция ветерана 17
Ловчев определил виновных в том, что российский футбол находится «в говне» 36
Ловчев – о защитниках «Спартака»: «Надо всех менять, кроме одного» 5
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1751554508
Серафимыч, твои бы слова ,да в головы наших руководителей(...
Ответить
R_a_i_n
1751555585
Проблемы в защите известны давно и всем кроме руководства Спартака.
Ответить
Цугундeр
1751555592
Сытый попугай разглагольствует.
Ответить
NewLife
1751556518
Ловчев, гражданство ты давать будешь ? или назовешь готовых к переходу паспортистов нужного уровня. ДОЛОЙ ЛИМИТ !
Ответить
k611
1751556756
Это очевидные вещи. Другой вопрос где найти сейчас игроков обороны достойного уровня.
Ответить
Айболид
1751566122
клонируйте Денисова - и будет вам щасье .
Ответить
zigbert
1751571823
Тут можно только согласиться с Ловчевым. Игра в обороне оставляет желать лучшего. Не наблюдается роста у игроков этой позиции.
Ответить
boris63
1751602207
Ловчев дело говорит, в защите у Спартака проходной двор вместе с Максименко.
Ответить
Главные новости
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
00:48
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
2
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
27
Все новости
Все новости
Канчельскис не верит в интерес европейских клубов к Сперцяну
Вчера, 22:44
1
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
27
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
ФотоЦСКА объявил о 1-м летнем трансфере
Вчера, 20:44
6
«Спартак» определился с главным кандидатом на усиление центра обороны
Вчера, 20:40
9
Экс-директор «Спартака» призвал очистить РПЛ от легионеров
Вчера, 20:36
4
«Спартак» вернулся к кандидатуре Салазара из «Браги»
Вчера, 20:30
3
Президент «Урала» – о возможном стыке с «Оренбургом»: «В честь чего?»
Вчера, 20:15
17
«Фламенго» снова пытается забрать Барко: предложение «Спартаку» дошло до 15 миллионов
Вчера, 19:59
4
Червиченко объяснил невостребованность российских тренеров
Вчера, 19:54
3
Семин жестко высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 19:31
5
Новичок «Зенита» Жерсон прибыл в Россию
Вчера, 19:26
8
ФотоИгрок «Сочи» получил «Золотой мяч»
Вчера, 19:09
1
Луневу предрекли потерю места в основе «Динамо» из-за антикарпинских комментариев
Вчера, 18:45
7
Мусаев раскрыл, что его настораживает перед суперкубковым матчем с ЦСКА
Вчера, 18:17
4
Сергеев рассказал, что его удивило в «Динамо»
Вчера, 17:46
6
Мостовой одним словом отреагировал на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:41
8
Титов объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 17:30
5
Реакция Семина на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:08
19
«Спартак» подпишет экс-игрока ЦСКА
Вчера, 16:58
22
Судья Головко пошел на сделку со следствием – за это ему смягчили меру пресечения
Вчера, 16:53
9
Раскрыта сумма, которую получил судья Головко от «Торпедо»
Вчера, 16:42
16
Фото«Рубин» подписал игрока сборной Гондураса
Вчера, 16:25
4
Юрист объяснил, почему РФС исключил «Торпедо» из РПЛ до решения суда по делу руководства клуба
Вчера, 16:17
12
В «Твенте» отреагировали на информацию о переходе Влапа в «Спартак»
Вчера, 16:07
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 