Ловчев дал совет «Спартаку» по усилению состава

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев сказал, усиление какой линии должно быть приоритетом для клуба.

«В усилении прежде всего нуждается линия защиты «Спартака». Все-таки в нападении, надо признать, и Барко, и Солари, и Маркиньос, и Угальде, и Гарсия являются игроками определенного уровня, и они все время создают голевые моменты. Но футболистам нужно какое-то время, чтобы улучшить взаимопонимание. А в обороне постоянно есть большие проблемы.

Я сам был защитником – и, наверное, неплохим, – играл и с Альбертом Шестерневым, и с Геннадием Логофетом, и со многими большими мастерами, учился у них. А сейчас «Спартак» в защите обладает очень средненьким составом. Когда-то команде повезло, взяли Неманью Видича, и он сам наладил игру в обороне. Сегодня такого нет.

К линии обороны я отношу и опорного полузащитника. Вот мы смотрим: Рябчук слева проскочил несколько раз, Денисов несколько раз проскочил справа, подал – и забили гол.

Но, ребята, это не главное сегодня для «Спартака», главное, чтобы в ваши ворота при каждом втором штрафном или угловом не забивали голы. Защиту нужно укреплять.

Я бы, честно говоря, всех четверых поменял бы. Да, Бабича можно оставить, но игроки на всех остальных позициях в обороне слабенькие», – считает Ловчев.