В «Зените» отреагировали на новость о затягивании трансфера Сергеева в «Динамо» при помощи «Спартака»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с Иваном Сергеевым.

Нападающий хочет перейти в «Динамо».

У «Зенита» есть право на первоочередный выкуп игрока у «Крыльев Советов».

Петербургский клуб может повторить предложение по Сергееву в течение 3 дней.

«Спартак» сначала предлагал за форварда 400 млн рублей, а затем – 401 млн. Есть версия, что они подыгрывают «Зениту».

Представители вице-чемпиона РПЛ якобы убеждают Ивана выбрать «Спартак» вместо «Динамо».

– Правда, что вы уговариваете Сергеева перейти в «Спартак»?

– Глупости не комментирую.