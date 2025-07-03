В «Зените» отреагировали на новость о затягивании трансфера Сергеева в «Динамо» при помощи «Спартака»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с Иваном Сергеевым.
- Нападающий хочет перейти в «Динамо».
- У «Зенита» есть право на первоочередный выкуп игрока у «Крыльев Советов».
- Петербургский клуб может повторить предложение по Сергееву в течение 3 дней.
- «Спартак» сначала предлагал за форварда 400 млн рублей, а затем – 401 млн. Есть версия, что они подыгрывают «Зениту».
- Представители вице-чемпиона РПЛ якобы убеждают Ивана выбрать «Спартак» вместо «Динамо».
– Правда, что вы уговариваете Сергеева перейти в «Спартак»?
– Глупости не комментирую.
Источник: Sport24