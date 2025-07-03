Селихов не испугался подписать 3-летний контракт с клубом Первой лиги

Голкипер Александр Селихов остался в «Урале». Подписан трехлетний контракт.
«Желаем Саше постоянной игровой практики и продолжать радовать нас своей игрой!» – написали екатеринбуржцы.
- Сообщалось, что у Селихова был вариант продолжения карьеры в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк».
- В минувшем сезоне 31-летний вратарь провел 8 матчей за «Спартак» в Кубке России, пропустил 7 голов и провел 3 матча на ноль.
- Зимой он подписал контракт до конца сезона с «Уралом». За екатеринбуржцев Селихов сыграл в 8 встречах в Первой лиге, пропустил 11 мячей и провел 3 встречи на ноль.
Источник: телеграм-канал «Урала»