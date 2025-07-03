Юран прокомментировал назначение в турецкий клуб

Новый тренер «Серик Беледиеспора» Сергей Юран ответил на вопросы о старте работы в турецком клубе.

Его назначили 1 июля. Контракт подписан на год.

«Серик Беледиеспор» вышел в Первую лигу Турции (второй дивизион) по итогам сезона-2024/25.

50% акций клуба купил бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов.

«Эмоции только положительные. У болельщиков тоже ожидания большие. На днях в Серике – это городок типа Белека – покупал с переводчиком SIM-карту. Вдруг кто-то по спине ладошкой аккуратно хлопает. Оборачиваюсь: стоит взрослый турок с другом. Говорит: «Сергей, я болельщик «Серика», будем болеть за вас. Удачи!» Было приятно. Газеты писали о назначении российского тренера, но я тогда ещe даже не начал работу.

Конечно, я и сам в ожидании. Новый чемпионат, сезон обещает быть интересным. В России пишут, что Юран поехал во вторую лигу. Поэтому мне хотелось бы ещe раз подчеркнуть: это первая лига. Выше только Суперлига. Во вторую я бы не поехал ни за какие деньги», – сказал Юран.