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  • Вдова «Козьмича» встревожена ситуацией в «Торпедо» и обратилась к РФС

Вдова «Козьмича» встревожена ситуацией в «Торпедо» и обратилась к РФС

3 июля, 08:52
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Лидия Иванова, вдова экс-игрока и тренера «Торпедо» Валентина Козьмича Иванова, прокомментировала ситуацию в клубе.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, с высокой долей вероятности «Торпедо» исключат из всех соревнований, потому что снять с черно-белых очки в ФНЛ будет уже нельзя (результаты соревнований утверждены еще 14 июня). Затем «Торпедо» вернут в ФНЛ при условии, что клуб не пойдет с иском к РФС в CAS.
  • Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор черно‑белых Валерий Скородумов были заключены под стражу на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
  • 1-й тур нового сезона РПЛ запланирован на 18-20 июля.

«Хочу обратиться к руководству РФС, где я многих знаю. Я понимаю, что ничего не значу, но я человек из спорта, двукратная олимпийская чемпионка и понимаю, как трудно добиваться побед. Пожалуйста, не спешите принять неправильное решение. Нельзя! Убрать «Торпедо» – всe равно что разрезать живого человека. Подумайте очень хорошо. Нельзя допустить, чтобы слово «Торпедо» из футбольного мира исчезло. Слишком много вложено труда, мастерства, профессионализма, любви и денег в клуб. И люди от команды получали положительные эмоции.

Попомните, «Торпедо» звучало и будет звучать. Молодeжь не исчезает у нас в стране. Она всегда готова принять эстафету и биться до конца. А такие имена, как Стрельцов, Иванов и Воронин, очень звучные в мировом футболе. Как можно из супа убрать один из главных ингредиентов? То же самое – российский футбол без «Торпедо». Категорически нельзя потерять такой клуб!» – сказала Иванова.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Торпедо
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Комментарии (1)
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ilich55
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Полностью согласен с Лидией Гавриловной! Торпедо это наша футбольная история и её терять нельзя. Жулики должны ответить по закону!!!
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